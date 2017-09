Knights sweep South Fork 2A meet

Staff report

The North Lincoln boy’s and girl’s cross-country teams both finished in first place at Wednesday’s South Fork 2A conference meet at North Lincoln.

The Lady Knights had 6 of the top ten finishers in the girl’s race, including Chandler McCaslin who finished in second place with a time of 20:27.86. McCaslin trailed only Izzy Evely of Lake Norman Charter, who was the girl’s winner with a time of 20:08.93.

Also in the top 10 for North Lincoln were Angie Allen (4th), Alyssa Galvin (5th), Lily Tesenair (6th), Anne Davin (9th) and Shay Rooney (10th).

Alexa Beiberich, West Lincoln’s top finisher, took 12th place and Allayna Ingram was Lincolnton’s top finisher at 19th.

The Lady Knights finished with just 26 points overall, with Lake Norman Charter taking second place with 40 points.

The boy’s race was dominated by North Lincoln and Lake Norman Charter, who had a combined 8 top ten finishers.

Brian Risse took first place for the Knights with a time of 17:30.70, and teammate Jackson Cathey (17:36.30) followed with a second place finish. Lincolnton’s Daniel Hopkins (18:16.10) finished in the fourth spot, and North Lincoln’s Johnny Grant (5th) and Jason Thomson (6th) also had top-ten finishes.

The Knights won the event with just 26 points, while Lake Norman Charter took second place with 37. West Lincoln finished third in the 7-team race. East Lincoln was the only South Fork team not to participate in the event.

Girl’s results

Name Team Time

1 Izzy Evely Lake Norman Char. 20:08.93

2 Chandler McCaslin North Lincoln 20:27.86

3 Sarah Faith McAllister Bandys 20:45.75

4 Angie Allen North Lincoln 21:13.25

5 Alyssa Galvin North Lincoln 21:47.89

6 Lily Teseniar North Lincoln 22:44.43

7 Anna Gartner Lake Norman Char. 22:52.61

8 Monique Gandy Lake Norman Char. 22:54.53

9 Anne Davin North Lincoln 23:14.73

10 Shay Rooney North Lincoln 23:55.28

11 Ainsley Lay Lake Norman Char. 24:00.64

12 Alexa Beiberich West Lincoln 24:08.11

13 Ally Smith Lake Norman Char. 24:10.78

14 Noelle Poovey Maiden 24:13.56

15 Shelby Fink North Lincoln 24:20.71

16 Rachel Morris Maiden 24:37.28

17 Andrea McAllister North Lincoln 24:39.31

18 Makenzie Goodson Bandys 24:44.18

19 Allayna Ingram Lincolnton 24:55.75

20 Kaitlyn Eaker West Lincoln 24:58.28

21 Sydney Kiser North Lincoln 25:06.36

22 Regan Lang North Lincoln 25:52.31

23 Katie Cornette Bandys 26:10.93

24 Ashlyn Chapman Lake Norman Char. 26:12.21

25 Alisa Andrews North Lincoln 26:16.28

26 Grace Gantt West Lincoln 26:44.68

27 Alana Evora Lake Norman Char. 26:45.11

28 Mia Macon Newton-Conover 27:01.00

29 Isabel Radebaugh Lincolnton 27:03.86

30 Liz Taylor Lake Norman Char. 27:04.28

31 Kennedy Schroeder Lake Norman Char. 27:05.71

32 Evelyn Gandy Lake Norman Char. 27:08.31

33 Jada Locklear Lincolnton 27:29.31

34 Kayla Lorch Bandys 27:42.61

35 Maddison McCabe North Lincoln 27:46.36

36 Rayyan Hijazi Lake Norman Char. 28:00.96

37 Destiny Springs Maiden 28:10.21

38 Sydney Baucom West Lincoln 28:14.03

39 Ashlynn Eurey West Lincoln 28:47.53

40 Paulina Pena Boardman North Lincoln 29:14.00

41 Kailey Rosenberger Bandys 29:23.00

42 Rachel Spaulding Bandys 29:25.01

43 Mackenzie Jenkins Maiden 29:49.08

44 Jamie Nunez Newton-Conover 29:54.02

45 Olivia Osteen Bandys 30:14.01

46 Cyanne Silvers Lincolnton 30:24.09

47 Lucinda Jones Bandys 30:53.02

48 Jamie Henze Newton-Conover 31:24.09

49 Cassidy McCarty North Lincoln 31:35.02

50 Mckinzie Fiemster Maiden 32:11.08

51 Katharine Ross Maiden 32:59.53

52 Hannah Armstrong West Lincoln 33:08.64

53 Katalyn Pfieffer West Lincoln 33:09.01

54 Makayla Lafone Maiden 33:29.90

55 Emilie Sandel Newton-Conover 33:35.20

56 Diana Venegas Newton-Conover 35:39.40

57 Isabel Urbina Newton-Conover 36:36.57

58 Maddie Mirman Bandys 37:49.41

59 Star Blackburn Bandys 37:49.70

Girls 5000 Meter Run Team Scores

1 North Lincoln 26 Total Time: 1:49:29

2 Lake Norman Charter 40 Total Time: 1:54:08

3 Bandys 91 Total Time: 2:08:47

4 West Lincoln 104 Total Time: 2:12:53

5 Maiden 119 Total Time: 2:19:02

6 Newton-Conover 166 Total Time: 2:37:34

Boys results

Name Team Time

1 Brian Risse North Lincoln 17:30.70

2 Jackson Cathey North Lincoln 17:36.30

3 Derek Bole Lake Norman Char. 17:51.70

4 Daniel Hopkins Lincolnton 18:16.10

5 Johnny Grant North Lincoln 18:32.90

6 Jason Thomson North Lincoln 18:38.10

7 Connor Starr Lake Norman Char. 18:40.30

8 Jacob Crawford Lake Norman Char. 18:51.40

9 Ryan Creel Lake Norman Char. 18:59.80

10 Chase Starr Lake Norman Char. 19:04.20

11 Jack Bosley Lake Norman Char. 19:07.50

12 Mason Hodges North Lincoln 19:14.90

13 Riley Leprell Lake Norman Char. 19:31.10

14 Khari Johnson North Lincoln 19:47.70

15 Grant Howlett Lake Norman Char. 19:56.30

16 Nick Lay Lake Norman Char. 19:57.30

17 Sean Macleod Lake Norman Char. 20:02.07

18 Jacob Scott North Lincoln 20:09.40

19 Alec Will Lake Norman Char. 20:15.30

20 Luke Reed Maiden 20:22.30

21 Micah Stechmiller Lake Norman Char. 20:32.40

22 Holden Carpenter West Lincoln 20:35.70

23 Gunnar Taylor Newton-Conover 20:36.30

24 Noah Carter North Lincoln 20:37.10

25 Adam McLaine Lake Norman Char. 20:43.10

26 Matthew Adair Maiden 20:47.70

27 Brennen Boji North Lincoln 20:48.60

28 Robert Reed North Lincoln 20:53.80

29 Richard Finnen North Lincoln 20:55.30

30 Chris Torres Lake Norman Char. 21:23.50

31 Jordan Miller Lake Norman Char. 21:24.30

32 Caleb Henze Newton-Conover 21:27.70

33 Samuel Kastel Lake Norman Char. 21:36.40

34 Dalton James Maiden 21:42.00

35 Alvin Mutongi Lake Norman Char. 21:46.50

36 Spencer Ledford Bandys 21:48.50

37 Dwayne Holmon Lake Norman Char. 21:50.80

38 Jalen Chavis Lake Norman Char. 21:54.70

39 David Teague Lake Norman Char. 21:55.20

40 Cameron Allen West Lincoln 22:01.90

41 Gus Beaumont Lake Norman Char. 22:02.90

42 Nathaniel Bayless West Lincoln 22:07.60

43 Maverick Davis Newton-Conover 22:09.10

44 Samuel Duncan West Lincoln 22:16.50

45 Jacob Pinard Lake Norman Char. 22:17.50

46 Andrew Surla Lincolnton 22:26.20

47 Zack Borkowski Lake Norman Char. 22:37.10

48 Jordan Beard Bandys 22:53.20

49 Dawson Frederick North Lincoln 22:59.30

50 Keaton Norman West Lincoln 23:02.10

51 Chance Norman West Lincoln 23:03.80

52 Aj Love Lake Norman Char. 23:09.90

53 Evan Borcich Lake Norman Char. 23:11.40

54 Jalen Johnson Newton-Conover 23:13.90

55 Jonah Johnston North Lincoln 23:14.30

56 Michael Fuller Lincolnton 23:18.60

57 Adam Napier Lake Norman Char. 23:19.20

58 Tyler Cook West Lincoln 23:19.70

59 Zackery Wright Bandys 23:20.90

60 Bryson Ledford Maiden High 23:39.40

61 Ian Gavitt West Lincoln 23:40.70

62 Elonzo Musaeus Newton-Conover 23:41.10

63 Zion Lewis Lincolnton 23:44.80

64 Logan Chun Lake Norman Char. 23:47.50

65 Joe Pound Lake Norman Char. 23:51.05

66 David Watkins Newton-Conover 24:05.72

67 Chris Moxley West Lincoln 24:08.50

68 Will Holand North Lincoln 24:08.94

69 Addison Elander Maiden High 24:19.12

70 Michael Manbodhe Lake Norman Char. 24:23.69

71 Pedro Reyna West Lincoln 24:25.60

72 Jack Wooten Lake Norman Char. 24:35.08

73 Stephen Ervin North Lincoln 24:36.40

74 Heath Goodson Lincolnton 24:47.08

75 Jackson Harwell Bandys 24:52.40

76 Dylan Roseman Bandys 24:54.47

77 Jacob Burns Maiden 24:56.65

78 Gabriel Kaluzny Lake Norman Char. 24:58.22

79 Irvin Carreon Bandys 25:01.72

80 Michael Gordon Newton-Conover 25:02.05

81 Jelani Scotchman Lake Norman Char. 25:02.97

82 Ethan Stewart West Lincoln 25:06.05

83 Nathan Robinson West Lincoln 25:06.72

84 Tyler Kay Lake Norman Char. 25:16.58

85 Joshua Greene Newton-Conover 25:18.75

86 Jacob Mordock Lake Norman Char. 25:22.00

87 Ben Hollister Lake Norman Char. 25:37.12

88 Tyler Hayes Bandys 25:39.33

89 Jordon Schlossman North Lincoln 25:45.55

90 Tscharner Fennell Newton-Conover 25:57.58

91 Alex Wise West Lincoln 25:57.97

92 Zeng Yang Maiden 26:03.50

93 Kolbe Ayres West Lincoln 26:11.30

94 Colby Collins Maiden 26:12.15

95 Freddie Vasquez-rios Lake Norman Char.26:21.97

96 Kaden Locklear Lincolnton 26:34.05

97 Carson Weathers Lincolnton 26:49.19

98 Nicholas Andrews Bandys 27:09.87

99 Quinton Pratt Newton-Conover 28:05.87

100 Drew Huffman Maiden High 28:33.02

101 Aaron Daum Lake Norman Char. 29:10.84

102 Tamoje Anderson Newton-Conover 30:16.44

103 Matthew Minor Newton-Conover 30:17.44

104 Breyden Beddingfield Lincolnton 30:33.67

105 Luke Wisenhorn Lincolnton 31:04.59

106 Landon Aldridge Maiden 36:43.94

107 Ken Ly Maiden 39:00.69

Boys 5000 Meter Run Team Scores

Team Pts Total Time

1 North Lincoln 26 1:31:33

2 Lake Norman Charter 37 1:33:28

3 West Lincoln 119 1:50:04

4 Newton-Conover 130 1:51:09

5 Maiden 130 1:50:51

6 Lincolnton 140 1:52:33

7 Bandys 167 1:57:50

Image courtesy of LTN File Photo