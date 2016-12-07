North Lincoln Middle School – A Honor Roll

8th Grade
Aberle, Emily Ann
Allen, Angela Michelle
Ambrose, Dylan Marie
Avery, Grace Elizabeth
Barker, Joel Braedan
Barnes, Journey Kay-Aileen
Beckley, Caileigh Morgan
Bisson, Preston Scott
Bonner, Collin Charles
Brittain, Madelyn Elizabeth
Broome, Brianna Paige
Brown, Christian Macintosh
Cable, Breeze Amira
Camacho-Arias, Linda Samantha
Carter, Daniel Marion
Carter, Jackson Franklin
Carter, Noah Henry
Castro, Ty James
Cate, Casey Michael
Cummings, Logan Darwin
Curles, Hadleigh Shea
Davis, Dillon Scott
Davis, Holden Alander
Dellinger, Georgia Rae
Deluca, Logan Rylee
Dimakis, Eleftherios Aidan
Duty, Erin Elizabeth
Elmore, Tyler Lee
Ervin, Stephen Charles
Fink, Laney Brie Ann
Gray-Olson, Sierra Faye
Haney, Austin Sky
Haynes, Blake Coleson
Hilton, Laney Grace
Houser, Kendra Savannah
Hunter, Hayley Natasha
Irving, Audrey Susanne
Jones, Delaney Kaylin
Kiser, Sydney Ann
Kotek, Hanna Grace
Lambert, Baleigh Paige
Lamont, John Vincent
Leatherman, Isaac Alexander
Manicone, Mia Isabella
Martin, Natalie Marie
McCaslin, Morgan Pressley
McLean, Joshua Daniel
McMahan, Abigail Ann
McRorie, Hope Caroline
Menudier, Karis Olivia
Middleswarth, Alexandria Faith
Milburn, Adeline Grace
Mooney, Bryce Patrick
Morales, Anabella Cristina
Nishek, Lindy Elizabeth
Palmer, Michaelyn Alayna
Pena Boardman, Paulina
Pfaff, Victoria Lee
Pigg, Blake Tyler
Popko, Xander James
Quilla, Joseph Charles
Rankin, Adolyn Elizabeth
Schlossman, Jorden C
Scott, Jacob Christian
Sherrill, Lauren Kennedy
Sliwoski, Carter Cameron
Smith, Isabella Rose
Stetler, Valencia Raquel
Stump, Audrey Katheryn
Szykula, Austin Luke
Taylor, Abigale Grace
Thompson, Emily Michelle
Thompson, Jordan Cole
Trickle, Carlee Madison
Turner, Payton Olivia
Tyson, William Ellis
Ulibarri, Joseph Roman
Wainscott, Sierra Lynn
Wesson, Robert Coleman
White, Ashlyn Grace
Whitley, Landon Seth
Wong, Mariana M
Wulfhorst, Christopher Eli
7th Grade
Arias, Jaydan Leigh
Barker, Emma Caroline
Barker, Kallie Elaine
Barnett, Zachary Edwin
Bass, Elizabeth Rozella
Bell, Jada Selest
Blell, Dorian Anthony
Bowman, Emma Jaden
Burroughs, Sylvia Leigh
Carroll, Riley Patrick
Castro, Cara Louise
Clements, Caroline Olivia
Coles, Jaylen Janual
Collins, Austin Shan
Cook, Olivia Grace
Corter, Benjamin James
Corter, Reece William
Corvin, Maci Marie
DeAngelis, Calissa Evelyn
Dedmon, Jacob Myers
Dlugolenski, Trace Alexander
Draper, Anna Elizabeth
Draper, Kylee Lin
Dymes, Meghan Christine
Eller, Dylan Michael
Fernandez, Jewels Ariela
File, Madison Michelle
Furr, Gavin Cole
Glass, Caleb Jae
Goodson, Emma Grace
Gore, Anna Catherine
Hawk, Roman Tyler
Heafner, Emily Ann
Heavner, Matthew Ryan
Hensley, Erika Nadine
High, Ross Darin
Holbrooks, Caden Jon
Holdsclaw, Samuel Arthur
Hovis, Becka Grace
Huss, Ellie Ray
James, Hannah Mae
Jenkins, Savannah Lynn
Johanson, Ashley Nicole
Joyce, Jillian Rey
Lara, Isaak
Leary, Aiden Tyler
Little, Lynnlee Marie
Ludwig, Holt Allen
Lykins, Nathan Lee
Magee, Abigail Grace
Martin, James Michael
McCall, Madison Lane
Milburn, Ella Kate
Morrison, Skyla Brooke
Murray, Devin Taylor
Newell, Emily Brooke
Pudifin, Cassidy Beatriz
Pyne, Jackson Edward
Reeves, Landon Thomas
Restino, Meghan Elizabeth
Rice, Cameron Malaki
Rogers, Danielle Theresa
Sanders, Rachel Nicole
Schmidt, Halle Imigin
Shepard, Hannah Nicole
Shryock, Emily Carper
Shuford, Nathan Robert
Sigmon, Andrew Max
Smith, Lonna Ally Page
Soorus, Chloe Elizabeth
Stetler, Sophia Isabelle
Ussher, Sadaisia Rayne
Varner, Madison Brooke
Vergara Delgado, Stefani
Waggoner, Jack Thomas
Wilkins, Samuel Carl
Wood, Jeffrey John
Wood, Michaela Marie
6th Grade
Allison, Ian Conley
Ambrose, Morgan Elizabeth
Avery, Dreama Nicole
Ayers, Caden Thomas
Babitz, Alexandra Lynne
Baccus, Kennedy Monroe
Bailey, Keegan Zachary
Banis, Zackary Coty
Barney, Elizabeth Ann
Beard, Autumn Elizabeth
Black, Carter Andrew
Boggs, Marissa MeiLin
Brock, Madison Kelly
Burgess, Kathryn Joyce
Cada, Aubrie Braylon
Caldwell, Camden Davis
Callaway, Bryson Drew
Cannon, Ella Alexander
Carson, Connor Paul
Chaney, Skyler Austin
Correll, Carly Anna
Cross, Joshua Allen
Crouse, Jaymee’ Payton
Curwood, Ridge
Dininny, Payton Rose
Dugan, Kara Ray
Farley, Daven Terrance
Frantz, Julia Ella
Griffie, Mallory Kathryn
Grot-Lopp, Peyton Julianna
Hare, Lawson Stewart
Hodges, Kolton James
Hoegle, Logan Joseph
Howard, Madison Lynn
Howell, Cameron Blake
Ireland, Jonathan Michael
Johnson, Evan Blake
Jones, Logan Neil
Keske, Taylor Morgan
Kiger, Hunter James
Kirincic, Owen Robert
Kossler, Hunter Edmund
Krowiarz, Grace Judith
Lackey, Caroline Abigail
Laramie, Emily Kaye
Leatherman, Lydia Grace
Loftin, Jacob Shane
Lope, Eric Christopher
Lutz, Joseph Charles
Lynch, Micah Abigail
Mayner, Immanuel Isaiah
McCarty, Ariel Calista
Morra, Julia Louise
Mosera, Alejandro Miguel
Myers, Grace Ella
Nordeen, Paul Michael
Ocharan, Victoria Otilia
Park, Garrett Bryce
Pena Boardman, Erik
Pinckney, Electra Noble
Plott, McKenzie JoAnne
Rogers, Camille Madison
Rogers, Halle Payton
Rosche, Atticus Lee
Sanchez, Ella Rose
Sanetick, Zachary Robert
Schou, Taryn Elizabeth
Scott, Holden Wayne
Shaffer, Matthew Kenneth
Smith, Brynly Lane
Smth, Devin Grant
Smith, Hayden William
Smith, Paige Marie
Swadley, Brady Garraghan
Taylor, Reed William
Teague, Ethan J
Trejo, Idalia
Tucker, Cory Myles
Turner, Sydni Ashelyn
Wainscott, Alexis Marie
Williams, Kaitlyn Maree
Williams, Rachel Diane
Willis, Seth Hayden
Wurmbach, Eyke Lewis
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