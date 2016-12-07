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North Lincoln Middle School – A Honor Roll

 

8th Grade

Aberle, Emily Ann

Allen, Angela Michelle

Ambrose, Dylan Marie

Avery, Grace Elizabeth

Barker, Joel Braedan

Barnes, Journey Kay-Aileen

Beckley, Caileigh Morgan

Bisson, Preston Scott

Bonner, Collin Charles

Brittain, Madelyn Elizabeth

Broome, Brianna Paige

Brown, Christian Macintosh

Cable, Breeze Amira

Camacho-Arias, Linda Samantha

Carter, Daniel Marion

Carter, Jackson Franklin

Carter, Noah Henry

Castro, Ty James

Cate, Casey Michael

Cummings, Logan Darwin

Curles, Hadleigh Shea

Davis, Dillon Scott

Davis, Holden Alander

Dellinger, Georgia Rae

Deluca, Logan Rylee

Dimakis, Eleftherios Aidan

Duty, Erin Elizabeth

Elmore, Tyler Lee

Ervin, Stephen Charles

Fink, Laney Brie Ann

Gray-Olson, Sierra Faye

Haney, Austin Sky

Haynes, Blake Coleson

Hilton, Laney Grace

Houser, Kendra Savannah

Hunter, Hayley Natasha

Irving, Audrey Susanne

Jones, Delaney Kaylin

Kiser, Sydney Ann

Kotek, Hanna Grace

Lambert, Baleigh Paige

Lamont, John Vincent

Leatherman, Isaac Alexander

Manicone, Mia Isabella

Martin, Natalie Marie

McCaslin, Morgan Pressley

McLean, Joshua Daniel

McMahan, Abigail Ann

McRorie, Hope Caroline

Menudier, Karis Olivia

Middleswarth, Alexandria Faith

Milburn, Adeline Grace

Mooney, Bryce Patrick

Morales, Anabella Cristina

Nishek, Lindy Elizabeth

Palmer, Michaelyn Alayna

Pena Boardman, Paulina

Pfaff, Victoria Lee

Pigg, Blake Tyler

Popko, Xander James

Quilla, Joseph Charles

Rankin, Adolyn Elizabeth

Schlossman, Jorden C

Scott, Jacob Christian

Sherrill, Lauren Kennedy

Sliwoski, Carter Cameron

Smith, Isabella Rose

Stetler, Valencia Raquel

Stump, Audrey Katheryn

Szykula, Austin Luke

Taylor, Abigale Grace

Thompson, Emily Michelle

Thompson, Jordan Cole

Trickle, Carlee Madison

Turner, Payton Olivia

Tyson, William Ellis

Ulibarri, Joseph Roman

Wainscott, Sierra Lynn

Wesson, Robert Coleman

White, Ashlyn Grace

Whitley, Landon Seth

Wong, Mariana M

Wulfhorst, Christopher Eli

 

7th Grade

Arias, Jaydan Leigh

Barker, Emma Caroline

Barker, Kallie Elaine

Barnett, Zachary Edwin

Bass, Elizabeth Rozella

Bell, Jada Selest

Blell, Dorian Anthony

Bowman, Emma Jaden

Burroughs, Sylvia Leigh

Carroll, Riley Patrick

Castro, Cara Louise

Clements, Caroline Olivia

Coles, Jaylen Janual

Collins, Austin Shan

Cook, Olivia Grace

Corter, Benjamin James

Corter, Reece William

Corvin, Maci Marie

DeAngelis, Calissa Evelyn

Dedmon, Jacob Myers

Dlugolenski, Trace Alexander

Draper, Anna Elizabeth

Draper, Kylee Lin

Dymes, Meghan Christine

Eller, Dylan Michael

Fernandez, Jewels Ariela

File, Madison Michelle

Furr, Gavin Cole

Glass, Caleb Jae

Goodson, Emma Grace

Gore, Anna Catherine

Hawk, Roman Tyler

Heafner, Emily Ann

Heavner, Matthew Ryan

Hensley, Erika Nadine

High, Ross Darin

Holbrooks, Caden Jon

Holdsclaw, Samuel Arthur

Hovis, Becka Grace

Huss, Ellie Ray

James, Hannah Mae

Jenkins, Savannah Lynn

Johanson, Ashley Nicole

Joyce, Jillian Rey

Lara, Isaak

Leary, Aiden Tyler

Little, Lynnlee Marie

Ludwig, Holt Allen

Lykins, Nathan Lee

Magee, Abigail Grace

Martin, James Michael

McCall, Madison Lane

Milburn, Ella Kate

Morrison, Skyla Brooke

Murray, Devin Taylor

Newell, Emily Brooke

Pudifin, Cassidy Beatriz

Pyne, Jackson Edward

Reeves, Landon Thomas

Restino, Meghan Elizabeth

Rice, Cameron Malaki

Rogers, Danielle Theresa

Sanders, Rachel Nicole

Schmidt, Halle Imigin

Shepard, Hannah Nicole

Shryock, Emily Carper

Shuford, Nathan Robert

Sigmon, Andrew Max

Smith, Lonna Ally Page

Soorus, Chloe Elizabeth

Stetler, Sophia Isabelle

Ussher, Sadaisia Rayne

Varner, Madison Brooke

Vergara Delgado, Stefani

Waggoner, Jack Thomas

Wilkins, Samuel Carl

Wood, Jeffrey John

Wood, Michaela Marie

 

6th Grade

Allison, Ian Conley

Ambrose, Morgan Elizabeth

Avery, Dreama Nicole

Ayers, Caden Thomas

Babitz, Alexandra Lynne

Baccus, Kennedy Monroe

Bailey, Keegan Zachary

Banis, Zackary Coty

Barney, Elizabeth Ann

Beard, Autumn Elizabeth

Black, Carter Andrew

Boggs, Marissa MeiLin

Brock, Madison Kelly

Burgess, Kathryn Joyce

Cada, Aubrie Braylon

Caldwell, Camden Davis

Callaway, Bryson Drew

Cannon, Ella Alexander

Carson, Connor Paul

Chaney, Skyler Austin

Correll, Carly Anna

Cross, Joshua Allen

Crouse, Jaymee’ Payton

Curwood, Ridge

Dininny, Payton Rose

Dugan, Kara Ray

Farley, Daven Terrance

Frantz, Julia Ella

Griffie, Mallory Kathryn

Grot-Lopp, Peyton Julianna

Hare, Lawson Stewart

Hodges, Kolton James

Hoegle, Logan Joseph

Howard, Madison Lynn

Howell, Cameron Blake

Ireland, Jonathan Michael

Johnson, Evan Blake

Jones, Logan Neil

Keske, Taylor Morgan

Kiger, Hunter James

Kirincic, Owen Robert

Kossler, Hunter Edmund

Krowiarz, Grace Judith

Lackey, Caroline Abigail

Laramie, Emily Kaye

Leatherman, Lydia Grace

Loftin, Jacob Shane

Lope, Eric Christopher

Lutz, Joseph Charles

Lynch, Micah Abigail

Mayner, Immanuel Isaiah

McCarty, Ariel Calista

Morra, Julia Louise

Mosera, Alejandro Miguel

Myers, Grace Ella

Nordeen, Paul Michael

Ocharan, Victoria Otilia

Park, Garrett Bryce

Pena Boardman, Erik

Pinckney, Electra Noble

Plott, McKenzie JoAnne

Rogers, Camille Madison

Rogers, Halle Payton

Rosche, Atticus Lee

Sanchez, Ella Rose

Sanetick, Zachary Robert

Schou, Taryn Elizabeth

Scott, Holden Wayne

Shaffer, Matthew Kenneth

Smith, Brynly Lane

Smth, Devin Grant

Smith, Hayden William

Smith, Paige Marie

Swadley, Brady Garraghan

Taylor, Reed William

Teague, Ethan J

Trejo, Idalia

Tucker, Cory Myles

Turner, Sydni Ashelyn

Wainscott, Alexis Marie

Williams, Kaitlyn Maree

Williams, Rachel Diane

Willis, Seth Hayden

Wurmbach, Eyke Lewis

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