Lincolnton Middle School – A/B Honor Roll

8th Grade
Abarca, Leonela
Alvarado, Tiffany
Anderson Griffin, Shaelyn Louise
Baker, John Logan
Ballenger, Abigail Dalton
Beal, Joseph Ransom
Berencsi, Shaleigh Marie
Bernabe-Abarca, Fatima Juqueni
Bryant, Savannah Ashley
Cabalceta, Brittny Sophia
Castillo, Anna Cristina
Crilley, Tristen Jacey
Earnhardt, Emily Faith
Edington, Austin Alexander
Fletcher, Jaycee Hope
Friday, Nathaniel Chase
Garcia, Rosa Leigh
Garcia-Flores, Jesus
Gentry, Ashley Elizabeth
Gerlits, Michaela Annalise
Girton, EmmyLou Helen
Gonzalez-Martinez, Priscila
Graham, Heaven Tashay
Gutierrez-Ochoa, Gabriel
Head, Destinee Zyesha
Hernandez, Adrian Alberto
Hernandez, Tomas
Hester, Juan Justice
High, Ava Katrice
Hilario-Echeverria, Crystal
Hunley, Alex Dewayne
Ibarra, Carlos David
Korby, Alayna Louise
Korby, Makyla Jeanette
Lail, Abigail Rebecca
Lamela, Valentina
Locklear, Kaden Lee
Lopez, Klaraith Delfina
Martinez, Miguel Angel
Martinez, Natalia
Mason, A’Kira K
Mclain, Tylan Isaiah
Mendoza, Sophia Elizabeth
Miles, Laney Elizabeth
Morris, Ethan Cole
Nixon, Christian Deontae
Orr, Kaitlyn Elizabeth
Osborne, Dylan M
Poston, Brianna Lanae
Queen, Gavin Blake
Ramiro, Diego A
Reep, Zachary Morgan
Rodriguez, Johan Julian
Ross, Moriah Jade
Rowe, Trevor Lee
Ruby, Anthony Lee
Seipel, Dennis Lee
Sides, Garrison Lee
Smith, Alayna Grace
Soto, Bryana Nicole
Stover, Joshua Elijah
Tanner, Destiny Elaine
Torres, Crystal
Trejo Garcia, Isaeri
Trejo, Maribella
Viola, Zachary Sean
Wade, April Ashley
Williams, Kylaun Xitez
Woodruff, Korran Lee
Wright, Logan Tyler
7th Grade
Abernathy-Ocampo, Andree
Andrews, Jaleya Tynasia
Antonio-Larios, Ashley
Azocar, Kevin Gabriel
Bailey, Jami Denise
Beal, Stacey Leigh
Brkovic, Elmir
Brooks, Da’Yanni O’marrion
Brown, Thomas Richard
Buchanan, Cheyanna Marie
Calvo, Kevin
Chacon Ramos, Karla Paola
Church, Zane Riley
Clinch, Collin J
Cloninger, Kalee Melissa
Cortez-Hernandez, Emmanuel
Cruz-Martinez, Mariana
Dase, Tobey Robert
Dempster, Mae-Bea Meda-Frances
Eley, Christopher Braxton
Estala, Anastasia June
Fisher, Ashley Nicole
Folsom, Chase Austin Mascitti
Gray, Lily-Ayn Briana
Hammond, Abigail May
Heafner, Cheyenne Joy
Hernandez-Montalvo, Karen Vilmary
Hough, Alexis Nicole
Hovis, Paul Gavin
Hunter, Quinlan Mekhi
Jones, Jeremiah Rashar
Jones, Kiyania Azari
Jones, Robert Bruce
Korby, Derek Johnathan
Lane, Kaitlyn Grace
Lopez, Alexa Dayanara
Martin, Veronica Marie
Martinez Ramirez, Marcela
Marze, Mackenzie Elizabeth
McGill, Jacob Layne
Melson, Grayson A
Monge, Karina Marcella
Nicholas, Briana Rose
Patterson, Areli Evette
Paulino, Jaisly Brendaly
Phillips, Brittany Nicole
Pineda-Lopez, Jean Carlos
Powers, Jordyn Marie
Proctor, Aries Luther
Ramirez Aguilar, Allison
Ramseur, Elizabeth Denise Daisy
Ramseur, Patience Clarice
Rhyne, Jadon Isaiah
Robinson, Trevor Duran
Rodriguez, Kimberly
Ross, DiaMond Paradyse
Russell, Madison Abigail
Santana Avila, Itzel
Scronce, Hunter Keith
Thomas, Kanighsha Shaiasia
Torres, Rubil
Watts, Makayla Montana
White, Cara Caylie
White, Jailyn Robert
Wilt, Zachary Cale
Yarborough, Solomon Raequan
6th Grade
Alvarez, Brydget Julianna
Anderson, Raziya Denae
Andrade, Yamarie Irene
Barnes, Lucas Earl
Bazzardi, Ashley Sofia
Biddix, Hailey Elizabeth
Bland, Justin Tyler
Bohannon, Brooke Elizabeth Christine
Boston, Jayda Leigh
Branch, Abbigail Ezell
Burgin, Madilynne Elaine
Cabalceta-Lizano, Elizabeth Mariana
Carballo, Donovan Aidan
Carrillo Flores, Alonso
Castanon Carranza, Luz Maria
Chavez, Diana Estrella
Chavez, Michelle Ginnette
Cortez, Jennifer
Croft, Mya Elizabeth
Cruz, Alison Brittney
Davis, Michael James
Deanda, Sunny Angel
Delgado Nino, Geineer Uziel
Dellinger, Easton Ray
Dempster, Maxwell Beryl
Diaz, Dynae
Flores Amial, Cristal
Francis, Daylen Alexander
Freeman, Kinsley Aliza-Greer
Funderburk, Christopher Kevin
Gonzalez, Naydelin Itzel
Grafsgaard, Colton Daniel
Hart, Dylan Dwayne
Holiday, Nayshaun Juelz
Hollis, Daniel Lee
Hollis, John Riley
Hovis, William Carl
Hoyle, Madison Yamilet
Jaramillo Arredondo, Oscar
Jefferies, Chance De’Andray
Jones, Kaya Elizabeth
King, Samuel Reed
Lopez Granados, Quevin Alexander
Martinez Salazar, Wendy Sherlyn
Mathis, Gage Ross
Miller, Lacey Louise
Moreno-Rosaldo, Stephanie Citlaly
Morgan, Mattiston Shay
Morrison, Colin Baine
Pendleton, Cannon Levi
Person, Jaelin Jamya
Picado, Adrianna Marie
Pichalsky, Stefanie Grace
Piedra Yanez, Jimena
Pitts, ShyAnn Malie
Pressley, Angel Marie
Pulley, Kaylin Monterey
Ramseur, Joselyn Nicole
Rash, Cole William
Raudales Segura, Kelly Marie
Ray, Kayden Grace
Reyes-Rivera, Jasmine Michelle
Reynolds, Addison Hope
Rhyne, D’Yanni Dupree
Rinck, McKenna Hope
Rochford, James Matthew
Scott, Summer Samantha
Serrano, Jada Rhiannon
Setzer, Chandler Blayke
Smith, Emma Katelyn
Smith, Keondre Marquavius
Stancil, Eian Charlsen
Stanton, Christopher Michael
Taylor, Maegan Ariel
Trejo-Munoz, Marissa
Valenciana De la Cruz, David
Vallejo, Jeremy W
Vargas, Jeremy
Villarreal, Spirit Miranda
Watson, William Cory
White, Evelyn Nichole
Williams, Karlie Jasmine
Yarborough, Hope Suzanne
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