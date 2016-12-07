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Lincolnton Middle School – A/B Honor Roll

8th Grade

Abarca, Leonela

Alvarado, Tiffany

Anderson Griffin, Shaelyn Louise

Baker, John Logan

Ballenger, Abigail Dalton

Beal, Joseph Ransom

Berencsi, Shaleigh Marie

Bernabe-Abarca, Fatima Juqueni

Bryant, Savannah Ashley

Cabalceta, Brittny Sophia

Castillo, Anna Cristina

Crilley, Tristen Jacey

Earnhardt, Emily Faith

Edington, Austin Alexander

Fletcher, Jaycee Hope

Friday, Nathaniel Chase

Garcia, Rosa Leigh

Garcia-Flores, Jesus

Gentry, Ashley Elizabeth

Gerlits, Michaela Annalise

Girton, EmmyLou Helen

Gonzalez-Martinez, Priscila

Graham, Heaven Tashay

Gutierrez-Ochoa, Gabriel

Head, Destinee Zyesha

Hernandez, Adrian Alberto

Hernandez, Tomas

Hester, Juan Justice

High, Ava Katrice

Hilario-Echeverria, Crystal

Hunley, Alex Dewayne

Ibarra, Carlos David

Korby, Alayna Louise

Korby, Makyla Jeanette

Lail, Abigail Rebecca

Lamela, Valentina

Locklear, Kaden Lee

Lopez, Klaraith Delfina

Martinez, Miguel Angel

Martinez, Natalia

Mason, A’Kira K

Mclain, Tylan Isaiah

Mendoza, Sophia Elizabeth

Miles, Laney Elizabeth

Morris, Ethan Cole

Nixon, Christian Deontae

Orr, Kaitlyn Elizabeth

Osborne, Dylan M

Poston, Brianna Lanae

Queen, Gavin Blake

Ramiro, Diego A

Reep, Zachary Morgan

Rodriguez, Johan Julian

Ross, Moriah Jade

Rowe, Trevor Lee

Ruby, Anthony Lee

Seipel, Dennis Lee

Sides, Garrison Lee

Smith, Alayna Grace

Soto, Bryana Nicole

Stover, Joshua Elijah

Tanner, Destiny Elaine

Torres, Crystal

Trejo Garcia, Isaeri

Trejo, Maribella

Viola, Zachary Sean

Wade, April Ashley

Williams, Kylaun Xitez

Woodruff, Korran Lee

Wright, Logan Tyler

 

7th Grade

Abernathy-Ocampo, Andree

Andrews, Jaleya Tynasia

Antonio-Larios, Ashley

Azocar, Kevin Gabriel

Bailey, Jami Denise

Beal, Stacey Leigh

Brkovic, Elmir

Brooks, Da’Yanni O’marrion

Brown, Thomas Richard

Buchanan, Cheyanna Marie

Calvo, Kevin

Chacon Ramos, Karla Paola

Church, Zane Riley

Clinch, Collin J

Cloninger, Kalee Melissa

Cortez-Hernandez, Emmanuel

Cruz-Martinez, Mariana

Dase, Tobey Robert

Dempster, Mae-Bea Meda-Frances

Eley, Christopher Braxton

Estala, Anastasia June

Fisher, Ashley Nicole

Folsom, Chase Austin Mascitti

Gray, Lily-Ayn Briana

Hammond, Abigail May

Heafner, Cheyenne Joy

Hernandez-Montalvo, Karen Vilmary

Hough, Alexis Nicole

Hovis, Paul Gavin

Hunter, Quinlan Mekhi

Jones, Jeremiah Rashar

Jones, Kiyania Azari

Jones, Robert Bruce

Korby, Derek Johnathan

Lane, Kaitlyn Grace

Lopez, Alexa Dayanara

Martin, Veronica Marie

Martinez Ramirez, Marcela

Marze, Mackenzie Elizabeth

McGill, Jacob Layne

Melson, Grayson A

Monge, Karina Marcella

Nicholas, Briana Rose

Patterson, Areli Evette

Paulino, Jaisly Brendaly

Phillips, Brittany Nicole

Pineda-Lopez, Jean Carlos

Powers, Jordyn Marie

Proctor, Aries Luther

Ramirez Aguilar, Allison

Ramseur, Elizabeth Denise Daisy

Ramseur, Patience Clarice

Rhyne, Jadon Isaiah

Robinson, Trevor Duran

Rodriguez, Kimberly

Ross, DiaMond Paradyse

Russell, Madison Abigail

Santana Avila, Itzel

Scronce, Hunter Keith

Thomas, Kanighsha Shaiasia

Torres, Rubil

Watts, Makayla Montana

White, Cara Caylie

White, Jailyn Robert

Wilt, Zachary Cale

Yarborough, Solomon Raequan

 

6th Grade

Alvarez, Brydget Julianna

Anderson, Raziya Denae

Andrade, Yamarie Irene

Barnes, Lucas Earl

Bazzardi, Ashley Sofia

Biddix, Hailey Elizabeth

Bland, Justin Tyler

Bohannon, Brooke Elizabeth Christine

Boston, Jayda Leigh

Branch, Abbigail Ezell

Burgin, Madilynne Elaine

Cabalceta-Lizano, Elizabeth Mariana

Carballo, Donovan Aidan

Carrillo Flores, Alonso

Castanon Carranza, Luz Maria

Chavez, Diana Estrella

Chavez, Michelle Ginnette

Cortez, Jennifer

Croft, Mya Elizabeth

Cruz, Alison Brittney

Davis, Michael James

Deanda, Sunny Angel

Delgado Nino, Geineer Uziel

Dellinger, Easton Ray

Dempster, Maxwell Beryl

Diaz, Dynae

Flores Amial, Cristal

Francis, Daylen Alexander

Freeman, Kinsley Aliza-Greer

Funderburk, Christopher Kevin

Gonzalez, Naydelin Itzel

Grafsgaard, Colton Daniel

Hart, Dylan Dwayne

Holiday, Nayshaun Juelz

Hollis, Daniel Lee

Hollis, John Riley

Hovis, William Carl

Hoyle, Madison Yamilet

Jaramillo Arredondo, Oscar

Jefferies, Chance De’Andray

Jones, Kaya Elizabeth

King, Samuel Reed

Lopez Granados, Quevin Alexander

Martinez Salazar, Wendy Sherlyn

Mathis, Gage Ross

Miller, Lacey Louise

Moreno-Rosaldo, Stephanie Citlaly

Morgan, Mattiston Shay

Morrison, Colin Baine

Pendleton, Cannon Levi

Person, Jaelin Jamya

Picado, Adrianna Marie

Pichalsky, Stefanie Grace

Piedra Yanez, Jimena

Pitts, ShyAnn Malie

Pressley, Angel Marie

Pulley, Kaylin Monterey

Ramseur, Joselyn Nicole

Rash, Cole William

Raudales Segura, Kelly Marie

Ray, Kayden Grace

Reyes-Rivera, Jasmine Michelle

Reynolds, Addison Hope

Rhyne, D’Yanni Dupree

Rinck, McKenna Hope

Rochford, James Matthew

Scott, Summer Samantha

Serrano, Jada Rhiannon

Setzer, Chandler Blayke

Smith, Emma Katelyn

Smith, Keondre Marquavius

Stancil, Eian Charlsen

Stanton, Christopher Michael

Taylor, Maegan Ariel

Trejo-Munoz, Marissa

Valenciana De la Cruz, David

Vallejo, Jeremy W

Vargas, Jeremy

Villarreal, Spirit Miranda

Watson, William Cory

White, Evelyn Nichole

Williams, Karlie Jasmine

Yarborough, Hope Suzanne

 

 

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