East Lincoln Middle School – A/B Honor Roll

8th Grade
Anderson, Caleb Paul
Armstrong, Brooke Angela
Branson, Jayda Morgan
Brewster, Blake Alan
Brown, Alison Elizabeth
Burke, Jeremy Lee
Burrell, Alyssa Star
Carpenter, John W
Carpenter-Honaker, Kyler Aspen
Cash, Jacob Cole
Casteel, Christina Drew
Caudle, Elijah Cole
Christenbury, MaryElizabeth
Cutonilli, Emilee Marie
Dellinger-Maddox, Ashley Michelle
Dennis, Nicolas Hunter
Doolittle, Bradley Cade
DosSantos, Joseph W
Douthit, Noah Seth
Dowdall, Allisha Pearl
Elder, Collin Michael
Eleam, Tiana Evalyn
Fields, Russell David
Fillenwarth, Evan Christopher
Fortson, Chase Alexander
Franco, Olivia Dorothy
Gallant, Hailey Ann
Gonzales, Skylar Elizabeth
Griffin, Eric Landon
Gulliford, Tyler Owen
Hall, Connor Alan
Hall, Nitasha Marie
Hancock, Samantha Ray
Hatchett, Zachary Andres
Hines, Caleb Lee
Holland, Payton Olivia
Hopkins, Gavin Seth
Howell-Johnson, Malaysia Ahree
Hughes, Caden Michael
Job, Abigail Marie
Jones, Jessica Faith
Knetter, Brooke Elaine
Koehler, Mason Vonn
Kowchefski, Christina Grace
Laliberte, Sophia Antonia
Lewis, Alexa Riannon
Luckey, Ashton Blake
Marilla, Emily Grace
Marino, Kayla H
McConnell, Lucas Drake
Moody, Joseph Allen
Naramore, Cassidy Ellen
Nauman, David Timothy
Nauman, Jonathan Issac
Ng, Caroline Lydia
Owens, William Clayton
Pawlowski, Kara Grace
Phillips, Miles Christian
Pidgursky, Brian Christopher
Ross, Trey Anthony
Royal, Madison Rai
Sami, Abd-us
Schneider, Lexie Elizabeth
Short, Aidyn Remey
Smith, Diamond Jalaisia
Smith, James Trent
Stephens, Joshua Robert
Swain, Connor James
Tate, Jade Sky
Taylor, Joshua Koa
Turbyfill, Amy Grace
Valenciana, Manuel
Walker, Hunter Steven
Wallace, Tyler Vladimir
Wright, Mason Allen
Young, Morgan Elizabeth
Zamora Gaspar, Laura
7th Grade
Allen, Sydney Elizabeth
Aylsworth, Christina Nichole
Bai, Kaitlin Misun
Baldwin, Angel Renee
Barrineau, Owen Reid
Beaver, Matthew Dillon
Bell, Erin Elizabeth
Benner, Quinn Leighton
Bonds, Bridget Anne
Boyce, Michael David
Brenneman, Jacob Michael
Bumgarner, Kenneth Jamie
Childers, Kendall Elizabeth
Clark, Brayden Robert
Cook, Kyle Thomas
Craig, Logan Roderick
Crocker, Charles Alan
Dellinger, Chayton Allen
Do Couto, Jenny Grace
Dover, Samantha Li
Drum, Michaela Dawn
Flood, Andre DeVaughn
Forbes, Meade Edward
George, Bianca Marie
Gonzalez, Maxwell Stover
Grant, Taylor Michael
Griffin, Alyssa Hailey
Gulliford, Gavin Richard
Guzman Garcia, Eric Alejandro
Hafley, Rachel Ann
Hamby, Patrick Ryan
Harkey, Briana Madison
Helms, Katelyn Elaina
Henning, Ashleigh Nicole
Hensley, Zachary Alexander
Hipolito, Susana Marie
Hopkins, Delaney Grace
Hrynczuk, Bridget Diana
Jause, Damon Michael
Jimenez, Emily Michelle
Kauffman, Jett Alexander
Kee, Joey Alexander
Land, Jackson Bryan
Lesser, Riley Jacob
Lohr, Valentina Yvonne
Luckey, Nathan Grant
Lutz, Austin Gabriel
McLean, Vanessa Renee
Mehrmann, Hannah Reese
Mencl, Cole O
Michel, Garrett Owen
Miller, Nicholas Graham
Monroe, Abigail Nicole
Montanari, Evan Dean
Nauman, Patrick Charles
Nester, Jalen Vashon
Olivo-Castanon, Naelson Jael
Parks, Kylie Storm
Perrin, Oliver Thomas
Phuntek, Emilee Elizabeth
Poteat, Devin Marie
Robinette, Alisha Brooke
Rodriguez-Cruces, Mariel
Schooley, Jordan Lee
Scotto, Preston Anthony
Seifert, Jessica Marie
Sibert, Eliza Ruth
Skiles, Lauren Grace
Snipes, Caden Gregory
Stoddard, Kaden Benjamin
Summey, Morgan Alexandra
Taylor, Althea Grace
Taylor, Andrew Cooper
Thacker, Madison Ariel
Thao, Brandon Kenny
Vernon, Brooke Nicole
Wanek, Lillianna Fallon
Waugaman, Haley Elizabeth
Williams, Claudia Jene
6th Grade
Bain, Hannah J
Baldwin, Katelyn Elena
Barfield, Aidan Joshua
Bennett, Austin James
Berkland, Aaron Edward
Bias, Ian Patrick
Bias, Paige Elizabeth
Bonds, Miranda Elizabeth
Brantley, Caden Olin
Briseno, Karina
Broome, Travis Noah
Bryant, Terry Dean
Campbell, Allyson Ray
Casey, Hannah Irene
Clark, Braydon Gray
Clark, Markell Jashaun
Clendenning, Zachary Andrew
Cobb, Jordan Scott
Coffey, Morgan Anna
Conversi, Benjamin R
Crapse, Adam Joseph
Cutter, Benjamin Hastings
Davis, Royalty Parker
Dedrick, Kaleb Hunter
Edwards, Chase Dalton
Farrington, Lydia Grace
Feingold, Marissa Cara
Ferrie, Bryson Thomas
Gales, Nicholas Robert
German, Zaire James Lamont
Gilbert, Kaitlynn Elizabeth
Glenn, Jaden Rylie
Goodrich, Karoline Douglas
Greene, Aspen Rose
Grigg, Robert Alan
Harbin, John Andrew
Hartness, Sidney Jewel
Hawkins, Alexis Marie
Hayes, Luke Nicolas
Heape, Zachary Alan
Henson, Hunter Stokes
Ilaria, Aidan Stone
Jenkins, Cortney Amber
Jenkins, Savannah Nykole
Johnson, Ethan Hayes
Jones, Breleigh Rae
Kirkland, Madison Grace
Ledford, Finley Grace
Loden, Nicholas Andrew
Madariaga, Maximiliano Ignacio
Maj, Alivia Lee
Maj, Cooper Brayden
Maxwell, William Dean
McCaskill Jr, Chad Roy
McConnell, Aidan Cole
McCrostie, Maggie Marie
McGill, Eddie Lee
Meadows, Lilian Grace
Minner, Elizabeth Anne
Pence, Desaray
Phinx, Tarrell Davonte
Pierce, Hannah Alyse
Rapp, Chloe Annmarie
Robinson, Lauren Grace
Rodgers, Mason Wayne
Rombough, Marshall Killian
Rosselot, Layla Leigh
Rudisill, Mason Stone
Sarver, Madison Mackenzie
Schooley, Jalen Lashawn
Seagle, Benjamin
Sheppard, Kaitlyn Grace
Shipman, Shanna Necole
Smith, Allie Nicole
Sneed, Chandler Dwayne
Stalvey, MaKenzie Faith
Stewart, Fallyn Jane
Stockfish, Quinton Noah
Tessitore, Vincent Robert
Theriot, Lauren Nicole
Torres-Sanchez, Bricia
Valenciana-Delacruz, Lilian Maribel
Villanueva, Alex Azzon
Wray, Reagan Grace
Wyatt, Sydney Alexis
Yandle, Addison Rylee
Yandle, Ty Joseph
Zogzas, London Paul
Zwadyk, Vincent Walsh
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