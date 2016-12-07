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East Lincoln Middle School – A/B Honor Roll

8th Grade

Anderson, Caleb Paul

Armstrong, Brooke Angela

Branson, Jayda Morgan

Brewster, Blake Alan

Brown, Alison Elizabeth

Burke, Jeremy Lee

Burrell, Alyssa Star

Carpenter, John W

Carpenter-Honaker, Kyler Aspen

Cash, Jacob Cole

Casteel, Christina Drew

Caudle, Elijah Cole

Christenbury, MaryElizabeth

Cutonilli, Emilee Marie

Dellinger-Maddox, Ashley Michelle

Dennis, Nicolas Hunter

Doolittle, Bradley Cade

DosSantos, Joseph W

Douthit, Noah Seth

Dowdall, Allisha Pearl

Elder, Collin Michael

Eleam, Tiana Evalyn

Fields, Russell David

Fillenwarth, Evan Christopher

Fortson, Chase Alexander

Franco, Olivia Dorothy

Gallant, Hailey Ann

Gonzales, Skylar Elizabeth

Griffin, Eric Landon

Gulliford, Tyler Owen

Hall, Connor Alan

Hall, Nitasha Marie

Hancock, Samantha Ray

Hatchett, Zachary Andres

Hines, Caleb Lee

Holland, Payton Olivia

Hopkins, Gavin Seth

Howell-Johnson, Malaysia Ahree

Hughes, Caden Michael

Job, Abigail Marie

Jones, Jessica Faith

Knetter, Brooke Elaine

Koehler, Mason Vonn

Kowchefski, Christina Grace

Laliberte, Sophia Antonia

Lewis, Alexa Riannon

Luckey, Ashton Blake

Marilla, Emily Grace

Marino, Kayla H

McConnell, Lucas Drake

Moody, Joseph Allen

Naramore, Cassidy Ellen

Nauman, David Timothy

Nauman, Jonathan Issac

Ng, Caroline Lydia

Owens, William Clayton

Pawlowski, Kara Grace

Phillips, Miles Christian

Pidgursky, Brian Christopher

Ross, Trey Anthony

Royal, Madison Rai

Sami, Abd-us

Schneider, Lexie Elizabeth

Short, Aidyn Remey

Smith, Diamond Jalaisia

Smith, James Trent

Stephens, Joshua Robert

Swain, Connor James

Tate, Jade Sky

Taylor, Joshua Koa

Turbyfill, Amy Grace

Valenciana, Manuel

Walker, Hunter Steven

Wallace, Tyler Vladimir

Wright, Mason Allen

Young, Morgan Elizabeth

Zamora Gaspar, Laura

 

7th Grade

Allen, Sydney Elizabeth

Aylsworth, Christina Nichole

Bai, Kaitlin Misun

Baldwin, Angel Renee

Barrineau, Owen Reid

Beaver, Matthew Dillon

Bell, Erin Elizabeth

Benner, Quinn Leighton

Bonds, Bridget Anne

Boyce, Michael David

Brenneman, Jacob Michael

Bumgarner, Kenneth Jamie

Childers, Kendall Elizabeth

Clark, Brayden Robert

Cook, Kyle Thomas

Craig, Logan Roderick

Crocker, Charles Alan

Dellinger, Chayton Allen

Do Couto, Jenny Grace

Dover, Samantha Li

Drum, Michaela Dawn

Flood, Andre DeVaughn

Forbes, Meade Edward

George, Bianca Marie

Gonzalez, Maxwell Stover

Grant, Taylor Michael

Griffin, Alyssa Hailey

Gulliford, Gavin Richard

Guzman Garcia, Eric Alejandro

Hafley, Rachel Ann

Hamby, Patrick Ryan

Harkey, Briana Madison

Helms, Katelyn Elaina

Henning, Ashleigh Nicole

Hensley, Zachary Alexander

Hipolito, Susana Marie

Hopkins, Delaney Grace

Hrynczuk, Bridget Diana

Jause, Damon Michael

Jimenez, Emily Michelle

Kauffman, Jett Alexander

Kee, Joey Alexander

Land, Jackson Bryan

Lesser, Riley Jacob

Lohr, Valentina Yvonne

Luckey, Nathan Grant

Lutz, Austin Gabriel

McLean, Vanessa Renee

Mehrmann, Hannah Reese

Mencl, Cole O

Michel, Garrett Owen

Miller, Nicholas Graham

Monroe, Abigail Nicole

Montanari, Evan Dean

Nauman, Patrick Charles

Nester, Jalen Vashon

Olivo-Castanon, Naelson Jael

Parks, Kylie Storm

Perrin, Oliver Thomas

Phuntek, Emilee Elizabeth

Poteat, Devin Marie

Robinette, Alisha Brooke

Rodriguez-Cruces, Mariel

Schooley, Jordan Lee

Scotto, Preston Anthony

Seifert, Jessica Marie

Sibert, Eliza Ruth

Skiles, Lauren Grace

Snipes, Caden Gregory

Stoddard, Kaden Benjamin

Summey, Morgan Alexandra

Taylor, Althea Grace

Taylor, Andrew Cooper

Thacker, Madison Ariel

Thao, Brandon Kenny

Vernon, Brooke Nicole

Wanek, Lillianna Fallon

Waugaman, Haley Elizabeth

Williams, Claudia Jene

 

6th Grade

Bain, Hannah J

Baldwin, Katelyn Elena

Barfield, Aidan Joshua

Bennett, Austin James

Berkland, Aaron Edward

Bias, Ian Patrick

Bias, Paige Elizabeth

Bonds, Miranda Elizabeth

Brantley, Caden Olin

Briseno, Karina

Broome, Travis Noah

Bryant, Terry Dean

Campbell, Allyson Ray

Casey, Hannah Irene

Clark, Braydon Gray

Clark, Markell Jashaun

Clendenning, Zachary Andrew

Cobb, Jordan Scott

Coffey, Morgan Anna

Conversi, Benjamin R

Crapse, Adam Joseph

Cutter, Benjamin Hastings

Davis, Royalty Parker

Dedrick, Kaleb Hunter

Edwards, Chase Dalton

Farrington, Lydia Grace

Feingold, Marissa Cara

Ferrie, Bryson Thomas

Gales, Nicholas Robert

German, Zaire James Lamont

Gilbert, Kaitlynn Elizabeth

Glenn, Jaden Rylie

Goodrich, Karoline Douglas

Greene, Aspen Rose

Grigg, Robert Alan

Harbin, John Andrew

Hartness, Sidney Jewel

Hawkins, Alexis Marie

Hayes, Luke Nicolas

Heape, Zachary Alan

Henson, Hunter Stokes

Ilaria, Aidan Stone

Jenkins, Cortney Amber

Jenkins, Savannah Nykole

Johnson, Ethan Hayes

Jones, Breleigh Rae

Kirkland, Madison Grace

Ledford, Finley Grace

Loden, Nicholas Andrew

Madariaga, Maximiliano Ignacio

Maj, Alivia Lee

Maj, Cooper Brayden

Maxwell, William Dean

McCaskill Jr, Chad Roy

McConnell, Aidan Cole

McCrostie, Maggie Marie

McGill, Eddie Lee

Meadows, Lilian Grace

Minner, Elizabeth Anne

Pence, Desaray

Phinx, Tarrell Davonte

Pierce, Hannah Alyse

Rapp, Chloe Annmarie

Robinson, Lauren Grace

Rodgers, Mason Wayne

Rombough, Marshall Killian

Rosselot, Layla Leigh

Rudisill, Mason Stone

Sarver, Madison Mackenzie

Schooley, Jalen Lashawn

Seagle, Benjamin

Sheppard, Kaitlyn Grace

Shipman, Shanna Necole

Smith, Allie Nicole

Sneed, Chandler Dwayne

Stalvey, MaKenzie Faith

Stewart, Fallyn Jane

Stockfish, Quinton Noah

Tessitore, Vincent Robert

Theriot, Lauren Nicole

Torres-Sanchez, Bricia

Valenciana-Delacruz, Lilian Maribel

Villanueva, Alex Azzon

Wray, Reagan Grace

Wyatt, Sydney Alexis

Yandle, Addison Rylee

Yandle, Ty Joseph

Zogzas, London Paul

Zwadyk, Vincent Walsh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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